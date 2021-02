Sport Vlaanderen-Baloise haakt op de valreep af voor de Ster van Bessèges

In de Ster van Bessèges zullen de renners van Sport Vlaanderen-Baloise geen rugnummer opspelden. Het Belgische ProTeam had een uitnodiging ontvangen, maar trekt zijn staart enkele uren voor de start van de eerste rit in. Bij een lid van de omkadering bestaat het vermoeden van een coronabesmetting, klinkt het in een verklaring.