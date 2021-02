Simen Juklerød ruilt na dit seizoen Antwerp voor Racing Genk

De transfer van Juklerød naar Racing Genk hing al even in de lucht. De 26-jarige Noor is bezig aan zijn 3e seizoen bij Antwerp, waar zijn contract in juni afloopt.

Genk wachtte niet tot de zomermercato om Juklerød al vast te leggen voor de volgende 4 seizoenen.

De Noorse linkerflankspeler was dit seizoen al goed voor 3 goals en evenveel assists in 19 competitiematchen.

"Met Juklerød hebben we dus al een versterking voor volgend seizoen binnen, maar onze club komt ook flink versterkt uit de wintermercato", meldt Racing Genk.

"Met talenten als Mark McKenzie en Angelo Preciado werd snel op de bal gespeeld. Zij hebben intussen al getoond dat ze een onmiddellijke meerwaarde kunnen brengen."

"Voorts is werk gemaakt van de afslanking van de kern en zo heeft de club meegewerkt aan de uitgaande transfers van 4 spelers die absoluut speelminuten willen."