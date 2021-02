Nog 1 jaar tot Winterspelen in Peking: "Swings blijft onze grootste medaillekandidaat"

"Accommodatie staat grotendeels op punt"

"De grootste uitdaging wordt om de accommodaties al een keer uit te testen", weet Spahl. "Dat zal deze keer wat later gebeuren: pas in november en december."

"Peking is er klaar voor. De locaties en de stadions staan bijna allemaal op punt. Heel wat accommodaties van de Zomerspelen in 2008 worden opnieuw ingezet. De zwemarena bijvoorbeeld vormt nu het decor voor de curlingwedstrijden. Enkel de schaatsarena is nagelnieuw."

Een half jaar na de Zomerspelen in Tokio staan de Winterspelen in Peking al op het programma. Olav Spahl, directeur topsport van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), volgt de situatie op de voet.

"Toplanden maken zich zorgen om sneeuwkwaliteit"

"Als het sneeuwt, komt die overwaaien vanuit Mongolië", weet Olav Spahl. "En dat is een ander soort sneeuw dan wij in de Alpen kennen. Chinese sneeuw bestaat ook uit zand."

Uiteraard vinden er buiten Peking ook veel wedstrijden plaats. Voor het alpineskiën bijvoorbeeld trekken de deelnemers de bergen ten noorden van de hoofdstad in. Een probleem: sneeuw is daar niet vanzelfsprekend.

Een medaille en diploma's voor België

En dan zijn we bij de Belgische deelnemers aanbeland. In 2018 waren 22 landgenoten actief op de Winterspelen in Pyeongchang. Het BOIC hoopt een gelijkaardige delegatie naar Peking te kunnen sturen.

Bart Swings schaatste 4 jaar geleden naar olympisch zilver op de massastart. "Hij blijft onze grootste medaillekandidaat", weet ook Olav Spahl. "Bart behoort nog altijd tot de wereldtop in zijn discipline."

Voor de andere deelnemers denkt de BOIC-directeur aan een plaats in de top 8, goed voor een olympisch diploma. "Sebbe De Buck in het snowboarden, Kim Meylemans in het skeleton en Mathias Vosté in het snelschaatsen hebben deze winter laten zien dat ze tot de top behoren."

Die laatste ligt momenteel in de lappenmand, maar daar maakt Spahl zich weinig zorgen over. "De blessures van snowboarder Seppe Smits en alpineskiër Sam Maes zijn ernstiger. Voor hen is het moeilijk te voorspellen of ze Peking halen", besluit hij.