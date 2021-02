Honderden tennissers en begeleiders in quarantaine na positieve test in spelershotel

De hotelmedewerker zou positief getest hebben op de besmettelijke Britse variant van het coronavirus.

Het hotel in Melbourne was een van de locaties waar zo'n 1.000 spelers, officials en begeleiders hun veertiendaagse quarantaine moesten uitzitten na hun aankomst in Australië.

Volgens de premier van de staat Victoria hadden vijf- tot zeshonderd betrokkenen waarschijnlijk "een vluchtig contact" met de man.



Die spelers, officials en begeleiders moeten zich nu allemaal opnieuw isoleren. De spelers zullen een coronatest moeten ondergaan voor ze opnieuw in competitie mogen treden.

De organisatie van de Australian Open komt voorlopig niet in gevaar. De wedstrijden van de 6 ATP- en WTA-toernooien die momenteel plaatsvinden in Melbourne komen morgen mogelijk wel in het gedrang.