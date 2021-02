Grosjean van F1 naar IndyCar: "Maar ik pas voor de gevaarlijke circuits"

Romain Grosjean heeft een contract getekend om voor Dale Coyne Racing mee te doen aan 13 races op stratencircuits. De wedstrijden op de beroemde ovale circuits laat Grosjean om veiligheidsredenen schieten.

Grosjean ontsnapte in zijn laatste race in de F1 immers aan de dood, toen hij in Bahrein maar ternauwernood uit zijn brandende Haas-bolide kon kruipen.

"Als vader van 3 moet ik verstandige keuzes maken", zegt Grosjean. "Momenteel voel ik me er niet klaar voor om risico's te nemen op de ovale circuits, zeker niet voor mijn vrouw en kinderen."

"Er is altijd een zeker risico verbonden aan autosport, dat zal niet verdwijnen. Maar je bepaalt zelf hoe ver je daar in wil gaan."

Het IndyCar-seizoen begint in april, dus Grosjean heeft niet veel tijd meer om aan zijn auto te wennen. "De laatste keer dat ik in een auto zat die vergelijkbaar was met een IndyCar was in 2011, toen ik nog in de F2 reed. Ik heb dus nog veel te leren", zegt Grosjean, die deelnam aan 179 F1-races.