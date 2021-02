Fred VanVleet is "magic" tegen Orlando, Nets winnen topper tegen Clippers

Nets kloppen Clippers, Celtics winnen bij de Warriors

In de topper tussen de Brooklyn Nets en de LA Clippers was de overwinning voor de Nets: 124-120. Kyrie Irving was de man van de match met 39 punten. Irving maakte in het 4e kwart 8 punten op rij en die zetten de Nets voorgoed op weg naar de zege.



Bij de Clippers was Kawhi Leonard de topschutter met 33 punten, Paul George was goed voor 26 punten. Voor Leonard en co was het pas de tweede nederlaag in hun laatste 12 wedstrijden.

Voor de Golden State Warriors volstonden 38 punten van Stephen Curry niet voor de overwinning tegen Boston. De Celtics wonnen in San Francisco met 107-111, onder meer dankzij 27 punten van Jayson Tatum.