EF-debuut in mineur voor Valgren: hand moet geopereerd worden na val

De openingsrit in de Ster van Bessèges werd opgeschrikt door enkele valpartijen in de finale. In een daarvan raakte Michael Valgren betrokken. Hij reed de wedstrijd nog wel uit, maar nadien werd vastgesteld dat hij enkele breukjes in zijn hand had opgelopen.

Donderdag wordt de Deen al meteen geopereerd, maar het is niet de start die hij gedroomd had bij EF Pro Cycling. Onder de vleugels van Jonathan Vaughters hoopt Valgren zijn carrière nieuw leven in te blazen. Die zat de laatste jaren wat in het slop. In 2018 verbaasde hij nog met winst in de Omloop én de Amstel in hetzelfde voorjaar.