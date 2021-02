Eden Hazard traint alweer mee bij Real: "Hij had last van vermoeide spieren"

Eden Hazard deed gisteren enkele alarmbellen afgaan, toen bleek dat hij niet op het trainingsveld was verschenen.

Wilde verhalen deden meteen de ronde. "De Belg was gisteren niet op training, omdat hij last had van vermoeide spieren. Maar nu lijkt hij weer fit", meldt de Spaanse sportkrant Marca.

De competitiewedstrijd van komend weekend tegen Huesca komt dus niet in gevaar voor Hazard.

De Madrileense recordtransfer vierde eind vorig jaar zijn terugkeer bij Real na een spierblessure.

Door blessureleed en een besmetting met het coronavirus kwam de aanvoerder van de Rode Duivels dit seizoen nog maar 13 keer in actie voor Real.