Cercle Brugge rekent op Yves Vanderhaeghe voor redding

Cercle was degelijk aan het seizoen begonnen onder de nieuwe Britse coach Paul Clement. Maar een desastreuze 4 op 30 deed de vereniging op de 17e plaats belanden, 1 punt boven rode lantaarn Waasland-Beveren.



Kortrijk telt 8 punten meer dan Cercle Brugge op de 15e plaats, maar na een 1 op 15 was ook het geduld van het Kortrijk-bestuur op. Het contract van Vanderhaeghe liep sowieso af in juni en met Luka Elsner stond al een opvolger in de wandelgangen klaar. Die kwam nu gewoon wat sneller.

Voor Vanderhaeghe is het de 4e club als hoofdcoach na Kortrijk (2014-2015), Oostende (2015-2017), AA Gent (2017-2018) en weer Kortrijk (2018-2021).

Opvallend na zijn ontslag op 19 september 2017 aan de kust werd hij op 4 oktober voorgesteld bij AA Gent en na zijn C4 daar op 8 oktober 2018 begon op 15 november zijn 2e termijn bij Kortrijk. Nu is de tussentijd maar 3 dagen. Vanderhaeghe heeft dus nooit lang om werk verlegen gezeten.