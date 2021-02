Atletico kan titel al ruiken: "Simeone brengt flexibeler en aanvallender voetbal"

Atletico Madrid staat 7 punten los in La Liga met nog 6 extra punten die daarbij kunnen komen, vanavond al 3 tegen nummer 11 Celta. De eerste titel sinds 2014 lijkt halfweg de competitie al binnen handbereik. "Ze hebben halfweg al 50 punten. Dat is Atletico niet meer gelukt sinds het seizoen 2013-2014, het jaar waarin het de titel pakte met Alderweireld en Courtois."

"Atletico heeft 7 punten voorsprong -virtueel zelfs 13 - op achtervolgers Barcelona en Real Madrid. Dat is gigantisch. Het laat dit seizoen niets liggen tegen de kleinere ploegen en zelfs als de onderlinge duels met Barça en Real verloren worden, is het niet genoeg. En bovendien hebben de 2 achtervolgers dit en vorig seizoen niet getoond dat ze in staat zijn om echt te domineren."

De logische vraag is dan, heeft Atletico die voorsprong vooral zelf verdiend of komt het toch door het falen van de 2 andere grootmachten? "Real en Barcelona waren vorig seizoen ook even slecht of even wankel als nu. En Atletico was vorig seizoen ook zo. Dat is het verschil, nu is er wel die constante in de ploeg van Simeone."

"Atletico heeft enorm veel vertrouwen, want in een jaar tijd hebben ze in de competitie maar 1 nederlaag geleden en dat was tegen Real Madrid. Thuis hebben ze niet meer verloren sinds 1 december 2019 in La Liga tegen Barcelona."