1e draaiboek Tokio 2020 is uit: corona beperkt bewegingsvrijheid enorm

Het draaiboek voor de internationale sportbonden bijt vandaag de spits af. De komende dagen worden ook specifieke draaiboeken voor atleten, teamofficials en media gelanceerd. Die draaiboeken worden en cours de route aangevuld met extra informatie naargeland de situatie daarom vraagt. "Ze zijn bedoeld om de Spelen gezond en veilig te laten verlopen, voor alle deelnemers, maar ook voor de Japanse inwoners."

Uit het eerste draaiboek is alvast duidelijk - zoals algemeen geweten - dat Covid-19 een grote invloed zal hebben op de gang van zaken in Tokio. Officials, juryleden en andere vertegenwoordigers van de sportbonden moeten zo min mogelijk in contact treden met anderen en 2 meter afstand houden van een sporter, bij andere contacten geldt een meter.

De Spelen beginnen 14 dagen voor de trip naar Japan. Bij aankomst in Tokio moet een recent negatief testresultaat worden overlegd en volgt meteen een nieuwe test. Afhankelijk van je rol moet je regelmatig een test ondergaan.

Daarnaast moet de Japanse corona-app worden geïnstalleerd, moet worden aangegeven met wie er de eerste 14 dagen direct contact is en mag openbaar vervoer alleen met speciale toestemming worden gebruikt.

Indoor moet aldoor een mondmasker gedragen worden, atleten steunen doe je door te applaudisseren, niet door de roepen of te zingen. (lees voort onder afbeelding)