Wordt bekermatch tegen STVV de laatste match van Killian Overmeire?

Na het faillissement van Sporting Lokeren zag fusieclub SC Lokeren-Temse het levenslicht, maar door de coronacrisis en gestaakte amateurcompetities heeft het nieuwe kindje nog niet te veel kunnen spelen.

De bekeraffiche tegen Sint-Truiden is een leuk intermezzo, al zou het in één klap meteen ook de laatste match van het seizoen kunnen worden.

Al is het eindresultaat woensdagavond wellicht nog bepalender voor Killian Overmeire, het 35-jarige boegbeeld van Lokeren.

Speelt hij woensdag de laatste match uit zijn carrière? "Na die wedstrijd zal ik alleszins goed nadenken over mijn toekomst", geeft Overmeire aan. "Ik wil niet 'het jaar te veel' meemaken."

"Onze competitie hervat wellicht in september, als alles goed gaat. Vraag is of ik me nog steeds kan motiveren om verder te doen. Ik heb mijn leeftijd niet mee en mentaal wordt het allemaal heel zwaar."

"Langs de andere kant is dit niet de manier waarop ik wil stoppen met voetballen. We zien wel na de match tegen STVV."

"Een prognose voor de bekermatch? Hopelijk kunnen we het Peter Maes en zijn mannen moeilijk maken, maar het niveauverschil zal wel net iets te groot zijn." Met Peter Maes won Lokeren de beker in 2012 en 2014.