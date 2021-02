Villas-Boas blaast bruggen op bij Marseille na komst ongewenste speler

Twistappel in de ruzie tussen André Villas-Boas en het bestuur van Marseille is Olivier Ntcham. De Fransman werd onlangs achter de rug van de coach om aangetrokken.

"Ik had nee gezegd op de komst van deze speler", geeft Villas-Boas aan op de persconferentie voor de match tegen Lens. "Hij stond niet op mijn lijstje."

Blijkbaar was dat voor de Portugees de druppel. Villas-Boas staat al een tijdje onder druk, omdat de resultaten uitblijven. In de Champions League beleefde Marseille een historische afgang en in de competitie is het met een 9e plaats ver verwijderd van Europees voetbal.

Marseille moet het ontslag van Villas-Boas wel nog aanvaarden, maar dat lijkt na deze demarche slechts een formaliteit. "Ik hoef niets meer van de club, Ik hoef dus ook geen geld meer."