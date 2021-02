VIDEO: 19-jarige hoogspringster Machoetsjich gaat over 2,06 meter

De Oekraïense Jaroslava Machoetsjich is een toptalent in het hoogspringen en ze bevestigde haar status vanavond op de meeting van Banska Bystrica (Slovakije).

Met een sprong van 2,06 meter bleef ze slechts 3 centimeter onder het wereldrecord.

Machoetsjich was op het WK van 2019 al een revelatie met haar zilveren medaille na de Russin Marija Lasitskene.



Haar sprong over 2,06 meter is de op twee na beste sprong in zaal in de geschiedenis. Haar persoonlijk record van 2,04 meter werd van de tabellen geveegd.

De 19-jarige Oekraïense bleef dus slechts 3 centimeter onder het wereldrecord van de Bulgaarse Stefka Kostadinova, 2,09 meter in 1987. Het wereldrecord indoor staat sinds 2006 op naam van Kajsa Bergqvist (2,08 meter).