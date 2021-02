Oliver Naesen: "Het is goed dat ze die Belgen niet altijd samensteken op de kamer"

Dit voorjaar wordt het uitkijken naar het duo Naesen-Van Avermaet bij AG2R-Citroën. In de Ster van Bessèges mogen de 2 Parelvissers de automatismen er al wat proberen in te slijpen.

Zo delen ze de kamer tijdens de Franse rittenkoers. "Op stage sliep Greg nog bij Aurélien Paret-Peintre (de winnaar van de GP La Marseillaise). En dat was maar goed ook, ze moeten die Belgen niet altijd bij elkaar steken", lacht Naesen.

Hoe integreert Van Avermaet zich in zijn nieuwe omgeving? "Er is natuurlijk de taalbarrière", klinkt het.

"Als we aan tafel enkel in het Nederlands of Engels zouden spreken, zou het voor Greg veel gemakkelijker zijn om zich in de discussies te mengen."

"Ik herinner me dat ook van toen ik hier nieuw in de ploeg was. Er wordt gelachen aan tafel en je wil er iets aan toevoegen. Maar je moet die zinnen eerst in je hoofd vertalen voordat je iets kan zeggen. Ik denk dat Greg nog in die fase zit, maar hij zal daar wel in groeien."