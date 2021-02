Lavillenie troeft Duplantis af: "Dat hij dat op zijn 34e nog kan opbrengen!"

Jarenlang was Renaud Lavillenie de maat van alle dingen in het polsstokspringen. Tot de 13 jaar jongere Armand "Mondo" Duplantis op het toneel verscheen en zijn wereldrecord afnam. Maar Lavillenie is niet bij de pakken blijven zitten.

In Tourcoing sprong Lavillenie over 6,02 meter, 1 centimeter beter dan Duplantis en meteen ook de beste prestatie dit jaar. "Het is heel knap dat hij op zijn 34e nog altijd boven de 6 meter kan springen", zegt Maarten Vangramberen in De Tribune. "Dat was toch al van 2016 geleden."

"Dat hij dat op zijn leeftijd nog altijd kan opbrengen, terwijl Duplantis met de meeste aandacht gaat lopen in zijn sport is fantastisch."

"Ik heb altijd veel bewondering gehad voor Lavillenie, omdat hij toch een beetje de grondlegger is van de moderne manier van polsstokspringen. Vroeger had je Boebka, die enorm krachtig was. Maar Lavillenie, slechts 1,77 meter groot, doet het meer op souplesse en gevoel. Dat is de basis van het polsstokspringen vandaag."