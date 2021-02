Greg Van Avermaet staat te popelen voor 1e koers: "Ik zie enkele kansen"

"Ik wil deze week het goede gevoel te pakken krijgen"

Door het wegvallen van de Spaanse koersen is de Ster van Bessèges dit jaar de eerste afspraak voor Greg Van Avermaet.

"Ik ben blij dat ik koersritme kan opdoen. Het is ondertussen alweer geleden van Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober) dat ik gekoerst heb. Ik heb er echt goesting in en wil deze week het goede gevoel te pakken krijgen."

Van Avermaet heeft het routeboek al grondig bestudeerd. "Ik zie 2 kansen voor mezelf. De openingsrit heeft een nijdige, steile aankomst (600 meter, 6,9% gemiddelde stijging) en dat ligt me wel."

"Ook de 4e rit is spek voor mijn bek met die hellende aankomst (1,1 km en 5,6%)."

"Het is altijd een beetje afwachten, die 1e versnelling bergop in de 1e koers. Maar goed, die 1e aankomst moet me echt wel liggen. In het verleden reed ik ook altijd in de top 5 of top 10 op zulke aankomsten, dus nu wil ik ook meespelen."