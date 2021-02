Europese supportersgroepen kanten zich tegen "onwettige en gevaarlijke" Super League

"Super League gaat in tegen geest van het spel"

De fans pleiten voor meer gelijkheid tussen de Europese competities. "De nationale competities en bekertoernooien moeten beschermd worden en de inkomsten eerlijker verdeeld. Een Super League is onwettig, kan gevaarlijk worden en gaat in tegen de geest van het spel."



De mededeling gaat uit van het netwerk Football Supporters Europe (FSE). Onder andere de Belgische organisatie Belgian Supporters ondertekende de tekst. Ook de ANS in Frankrijk, Unsere Kurve in Duitsland, FSA in Engeland en FASFE in Spanje zetten als nationale groepen hun krabbel.



Een 100-tal supportersgroepen van clubs heeft zich daarbij aangesloten, o.a. een supportersclub van AA Gent, maar ook van Bayern, Liverpool, PSG, Real Madrid en Porto.

Onlangs heeft ook de FIFA nog eens de puntjes op de i gezet. Clubs en/of spelers die zich inlaten met de Super League, zullen niet mogen deelnemen aan competities onder auspiciën van de FIFA. Dus bijvoorbeeld ook de Wereldbeker.