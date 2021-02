Duitse langeafstandsloper verpulvert wereldrecord 100 km op een loopband

Florian Neuschwander is een bekende naam in het wereldje van het langestandslopen. Vorig jaar verbeterde de 39-jarige Duitser ook al het wereldrecord op de 50 kilometer indoor.

Nu heeft Neuschwander dus ook het wereldrecord op de 100 km op een loopband in handen. De Duitser had daarvoor afgelopen weekend 6u26'06" nodig en daarmee was hij liefst 13 minuten sneller dan de vorige recordhouder.

Neuschwander liep gemiddeld 3'52" per kilometer en had na 99 kilometer nog genoeg in de tank om er een verbluffende slotkilometer van 3 minuten en 20 seconden uit te persen.

"Vooral vanaf 60 km werd het interessant. Ik had nog nooit zo ver gelopen op een loopband. Van 70 tot 85 kilometer was het keihard en moest ik mentaal echt diep gaan", reageert de wereldrecordhouder.