Berings trainde in koude hal tijdens winter: "Zal wat trager op gang komen"

Terwijl de atleten in de winter doorgaans de warmte opzoeken om zich klaar te stomen voor het indoorseizoen, was het nu door corona voor heel wat Belgen behelpen.

"Er werd ons afgeraden om op stage te gaan en dus heb ik in de Topsporthal in Gent getraind", vertelt Eline Berings in De Tribune.

"Alleen waren daar problemen met de verwarming en hadden ze daar alles opengezet net toen het buiten aan het vriezen was. Vooraleer die reusachtige hal weer was opgewarmd, waren we al 10 dagen verder."

Berings moest een deel van haar training dus in de koude afwerken. "In de warmte haal je een hoger niveau, omdat je spieren zich beter aanpassen. In de kou gaat je lichaam krampachtiger bewegen en haal je moeilijker je snelheid."

"Op zo'n moment heb je wel last van je leeftijd (Berings is 34). Ik verwacht dat ik meer tijd nodig heb om erin te komen dan anders. De voorbereiding was dus zeker niet perfect, maar het kan zeker nog. We moeten in de eerste plaats blij zijn dat we dit nog kunnen en mogen doen."