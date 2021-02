Belgian Cats na de olympische loting: "We mogen tevreden zijn"

"Ik had op voorhand niet echt een voorkeur, want die verwachtingen komen meestal toch niet uit", zegt Emma Meersman vanuit Portugal, waar ze zich met de Belgian Cats voorbereidt op het laatste deel van de EK-voorronde.

"Australië is uiteraard de favoriet, maar in mijn ogen zijn zij ook niet onmogelijk. Ze hebben in het verleden al getoond dat ze niet altijd op hun best zijn. Als wij een goeie dag hebben, kan het."

Opmerkelijk is dat de Cats in de voorbereiding op Tokio 3 oefenmatchen zullen spelen tegen Australië. "Dat wordt toch een lastige match", beseft bondscoach Philip Mestdagh. "Samen met de VS domineert Australië het vrouwenbasketbal."

"China en Puerto Rico kennen we goed. In China zijn wel al op stage geweest en die hebben we nog uitgenodigd voor een toernooi in België. Het is een stevige ploeg, met heel wat potentieel. Puerto Rico is het meest gunstige land uit pot 4. Dat moet speelbaar zijn."

"De 2e plaats in de poule is een realistisch doel. Als we een goeie match tegen Australië kunnen spelen en we winnen ook tegen China doen we een goeie zaak om zo hoog mogelijk te eindigen in de ranking na de eerste ronde." De top 4 na de poulefase is immers reekshoofd en ontloopt zo een ander topland in de kwartfinales.