Baloise Ladies Tour 2021 krijgt meer vorm: Eeklo start- en aankomst 1e rit in lijn

De Belgisch-Nederlandse rittenkoers is toe aan zijn 7e editie, vorig jaar zorgde de pandemie voor een afgelasting. "We zijn enorm verheugd om met onze internationale vierdaagse opnieuw het Meetjesland te kunnen aandoen", stelt organisator Geert Stevens.

"In 2021 zal de wereldtop van het vrouwenwielrennen zijn opwachting maken in Eeklo. De hoofdstad van het Meetjesland heeft al ettelijke jaren een nauwe band met topwielrennen en kiest ook nu resoluut voor de koersende vrouwen."

De Baloise Ladies Tour ligt zo stilaan in haar definitieve plooi. Er wordt afgetrapt met een proloog, daags nadien volgt de etappe Eeklo-Eeklo. Op zaterdag staat er een tweeluik op het programma. Eerst is er een rit in lijn met aankomst in Knokke-Heist. Waar die bewuste etappe vertrekt, is nog niet geweten. Na de middag volgt nog een tijdrit in Knokke-Heist. Afgesloten wordt er op de Vlaamse feestdag met de etappe Zulte-Zulte.

De Duitse Lisa Klein was in 2019 de laatste winnares van deze rittenkoers. Jolien D'hoore (2015 en 2016) en de Nederlandse Marianne Vos (2017 en 2018) wonnen deze wedstrijd elk tweemaal. De Zweedse Emma Johansson schreef de allereerste editie op haar naam.