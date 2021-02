WK veldrijden lokt veel Nederlandse kijkers: "Maar wij zijn resultaatsupporters"

De cijfers in Vlaanderen

Het is het op twee na best bekeken WK veldrijden ooit bij de mannen elite. Enkel het WK 2016 in Zolder met 1,421 miljoen tv-kijkers en het WK 2013 in Louisville (1,529 miljoen) scoorden beter op de openbare omroep.

De cijfers in Nederland

"Van der Poel is zeer gerespecteerd in Vlaanderen en dat hebben wij ook met Van Aert, onder meer door de ploeg waar hij rijdt en zijn Tour. Dat duel wordt ook altijd met faire middelen uitgevochten."

Wat vertellen de cijfers in Nederland? "Naar de vrouwen keken gemiddeld 920.000 kijkers, goed voor een marktaandeel van 40 procent. In totaal lokte de cross van zaterdag bijna 2 miljoen Nederlanders", verduidelijkt NOS-radiocommentator Gio Lippens.

"Als een Nederlander kampioen kan worden, dan kijkt men naar tv"

Veldrijden lijkt steeds populairder te worden in Nederland. "Met alle respect voor hen, maar de tijd van Gerben de Knegt en Thijs Al hebben we gehad."

"Maar Nederlanders zijn vaak resultaatsupporters. Als er gefeest kan worden en als een Nederlander kampioen wordt, dan kijkt het brede Nederlandse publiek naar tv."

"Het succes in de breedte, dat ontgaat hen voor een deel. De kenners weten dat Nederland de 4 wereldkampioenen in het veld telt, maar jeugdsport komt hier minder aan bod en wordt ook niet uitgezonden."

"Vraag de massa naar de namen van Pim Ronhaar en Fem van Empel, ze zullen de wereldkampioenen bij de beloften niet kunnen benoemen."

Wordt veldrijden dan nog altijd als een stukje folklore beschouwd? "Neen, maar het kan niet aan de populariteit van schaatsen tippen. Dat is onze volkswintersport. Binnenkort is er het WK en dan hebben we meer dan 1 miljoen kijkers."

"Dat is gewoon onze traditie en ook daar zijn we zeker van succes. De wielercultuur is bij jullie ook anders. Als Dumoulin of Terpstra wint, dan wordt de Nederlandse massa enthousiast. Ze kijken alleen als er gedacht wordt dat ze zullen winnen."