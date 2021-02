Vandenbempt: "Ontslag van Yves Vanderhaeghe is totaal respectloos"

Standard was kansloos tegen Club Brugge, Anderlecht en AA Gent trappelen ter plaatse en KV Kortrijk tekent voor de 12e trainerwissel van het seizoen. Voldoende thema's voor Peter Vandenbempt om uit te spitten in zijn wekelijkse analyse.

Peter Vandenbempt stelt zich vragen:

Bij de confrontatie tussen Anderlecht en AA Gent hadden de afwezigen gelijk. Ik heb begrepen dat de scheidsrechter verkozen is tot man van de match. Dat vind ik wel nog goede humor en een statement van de kijkers die moeten stemmen. Anderlecht wilde wel, maar het miste kwaliteiten aan de bal, tempo, ideeën. Tegen een Gentse muur was Anderlecht onmachtig en die totale afhankelijkheid van Nmecha werd nog duidelijker, nu de Duitse spits de laatste wedstrijden minder presteert. Anderlecht heeft nu één veldgoal en drie penalty's in de laatste zes wedstrijden. Dat is een hopeloze statistiek in de strijd om Play-off I.

AA Gent koos dan weer voor een aanpak waarover coach Hein Vanhaezebrouck zich niet zo lang geleden laatdunkend zou hebben uitgelaten. Massaal veel volk laag achter de bal en die dan naar voren trappen om te counteren. Die aanpak was nog bijna succesvol ook. Ik herinner me dat Roman Jaremtsjoek dit seizoen na een zege tegen KV Mechelen, toen Laszlo Bölöni nog op de bank zat, zei dat AA Gent altijd als een van de beste teams van het land zou moeten spelen, niet als een tweedeklasser. Gent speelde gisteren niet met mandekking, zoals onder Bölöni, maar ik ben toch benieuwd wat de aanvaller, die geblesseerd moest toekijken, ervan vond tegen Anderlecht. In juli had Vanhaezebrouck als analist deze kern nog ingeschat als de beste Gentse kern ooit, al was Jonathan David toen nog niet vertrokken. Ondertussen heeft hij wel gezien dat dat niet het geval is. Hij schikt zich dan ook naar de mogelijkheden om resultaten te halen. Het zijn toch andere tijden: ik herinner me nog dat AA Gent Tottenham uitschakelde in de Europa League op Wembley en Vanhaezebrouck moest getroost worden, omdat Gent te weinig had laten zien. Daar staat deze ploeg nog ver vandaan.

"Waarom stelde Leye niet zijn beste ploeg op tegen Oostende?"

Standard stond voor een belangrijke week met duels tegen KV Oostende en Club Brugge, maar sloot af met 1 op 6. De onvoldoende moet toch vooral in Oostende worden gezocht. In Brugge heeft Mbaye Leye verloren van een veel betere ploeg. Club Brugge is buiten categorie voor iedereen. Maar ik vond het vreemd dat Leye woensdag een rist van zijn beste basisspelers op de bank zette tegen Oostende. Amallah, Bastien, Lestienne, Gavory en Klaus zaten allemaal op de bank. In de tweede helft gooide hij hen wel tussen de lijnen, was Standard ook de betere ploeg en pakte het op de valreep een punt. Maar het was toch duidelijk dat er een andere afloop had kunnen zijn met dat elftal van bij de aftrap. In deze tijden stel je toch je beste ploeg op tegen een rechtstreekse concurrent voor Play-off I. Dat lijkt me op dit moment toch eerder KV Oostende dan Club Brugge, waar de kans op puntengewin toch kleiner is. Ik vraag me af of Leye zich dat beklaagt op een maandagochtend.

"Ontslag Vanderhaeghe is totaal respectloos"

Yves Vanderhaeghe werd na de nederlaag tegen Charleroi bedankt voor bewezen diensten. "Het is tijd om een nieuwe dynamiek in de groep te brengen", zegt manager Matthias Leterme. Kortrijk wil uit de negatieve spiraal raken, waar Vanderhaeghe toch verantwoordelijk voor is. De club heeft met Mboyo wel zijn beste speler laten gaan en ook vaste waarden zoals gewezen aanvoerder Hannes Van der Bruggen en Christophe Lepoint mochten vertrekken. En Kortrijk had met Luka Elsner ook al een coach geëngageerd voor volgend seizoen. Yves Vanderhaeghe moest dat in de krant lezen en dat werd dan staalhard ontkend. Maar ondanks alles is het zogezegd logisch dat een trainer moet vertrekken na 1 op 15, sinds dat nieuws is uitgelekt.

Met Luka Elsner heeft Kortrijk in elk geval een specialist in huis gehaald, want die is vorig jaar met Amiens in de Franse Ligue 1 ook al gezakt.

Ik vind dat eerlijk gezegd totaal respectloos, alweer, voor een coach die in moeilijke omstandigheden moet werken. Kortrijk zet de tering naar de nering, haalt laat spelers en probeert het budget in evenwicht te houden. Met beperkte middelen heeft Vanderhaeghe heel goed gewerkt.

Met Luka Elsner hebben ze in elk geval een specialist in huis gehaald, want die is vorig jaar met Amiens in de Franse Ligue 1 ook al gezakt. Een cynisch grapje, ter verduidelijking, want bij Union in 1B heeft Elsner het best wel prima gedaan.

"Gaat Lamkel Zé nu echt bij Antwerp blijven?"

Ik heb geen idee wat er allemaal gaat gebeuren op de laatste dag van de transfermarkt, maar ik heb wel één vraag: gaat Lamkel Zé nu echt bij Antwerp blijven? De huurovereenkomst met het Turkse Denizlispor zou toch niet doorgaan. Met de deurklink in de hand heeft Lamkel Zé, die de voorbije 4 wedstrijden noodgedwongen als diepe spits werd ingeschakeld bij afwezigheid van Mbokani, toch voor 5 punten gezorgd. Mbokani is misschien nog een maand buiten strijd en dan is de club geneigd om pragmatisch te denken en te handelen en Lamkel Zé aan boord te houden. Terwijl dat eigenlijk zeker niet de bedoeling was. Je weet gewoon honderd procent zeker dat er vroeg of laat weer een incident is. Kijk maar hoe hij nu al weer half de aap uithangt bij die paar doelpunten die hij heeft gemaakt. De vraag is ook: wat gaan de fans doen? Strijken die nog een laatste keer over hun hart, want tot nu toe hebben ze zich rustig gehouden in de overtuiging dat hij vandaag weg zou zijn. Wat ná vandaag is toch de vraag van 1 miljoen.

