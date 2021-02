Van der Poel vierde titel met wijn en pizza: "Het was toch wat triest"

Normaal gezien wordt een wereldkampioen veldrijden uitgebreid gevierd door zijn vrienden, familie en supporters. "Maar nu hing er toch wat een vreemde vibe, zonder fans", vertelt Mathieu van der Poel een dag later. "Iedereen ging gewoon naar huis. Dat was toch een beetje triest."

"De euforie was toch anders dan normaal. Je kunt niets doen met je team of met je vrienden. Het was heel raar. Hoe ik het dan wel heb gevierd? Een fles wijn en een pizza met mijn vriendin."