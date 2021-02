Straks zendt Sporza Ster van Bessèges uit: 5 redenen waarom u zeker moet kijken

Van vandaag tot en met zondag bezorgen we jullie 5 dagen wielerplezier. De Franse rittenkoers Ster van Bessèges is dagelijks live te bekijken op Eén of Canvas en op sporza.be. Met commentaar van José De Cauwer en Renaat Schotte. We beginnen er elke dag aan rond 14.40u, zondag om 14u.

1. Een van de weinige koersen die overeind blijven deze maand

Februari is normaal een wielermaand tjokvol voorbereidingskoersen. Maar door de coronacrisis sneuvelde de ene wedstrijd na de andere. De Ruta del Sol, de Ronde van Valencia, de Ronde van de Algarve, de Ronde van Oman en de Ronde van Colombia werden allemaal afgelast of uitgesteld. De Ster van Bessèges kan de wielerkaravaan wel ontvangen in de voorziene periode. Met als gevolg dat heel wat topnamen halsoverkop de Franse voorbereidingskoers op hun planning hebben gezet.

2. Drie Tour-winnaars en tal van Belgische toppers

Het deelnemersveld is om van te smullen. Met Egan Bernal, Geraint Thomas en Vincenzo Nibali zullen 3 voormalige Tour-winnaars hun benen warm draaien op de Franse wegen. Daarnaast komt er ook een leger met klassieker-renners aan de start. Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Philippe Gilbert, Mads Pedersen, Alberto Bettiol, John Degenkolb, Michal Kwiatkowski, Nils Politt, Niki Terpstra, Edvald Boasson Hagen, Michael Valgren en Tim Wellens zijn de grootste kanonnen. Met Pascal Ackermann, Nacer Bouhanni, Bryan Coquard, Tim Merlier, Giacomo Nizzolo en Danny van Poppel is er ook heel wat sprintgeweld van de partij. Ook Bauke Mollema wil meteen scoren. Reken daarbij wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna en je hebt een veld om "u" tegen te zeggen.

Greg Van Avermaet rijdt voor het eerst in zijn AG2R-tenue in competitie.

3. Nieuw seizoen betekent nieuwe shirts

In de eerste koersen van het jaar is het traditioneel ook wennen aan de nieuwe kostuums waarin de renners rondtoeren. Het shirt van AG2R-Citroën onderging een opvallende facelift. Ook de renners van Qhubeka-Assos en Israel Start-Up Nation staan bijna helemaal in het nieuw. Wennen wordt het ook aan Greg Van Avermaet, die voor het eerst in dezelfde outfit als zijn boezemvriend Oliver Naesen rijdt. Michael Valgren zal in Bessèges voor het eerst in het roze (EF) te bewonderen zijn, terwijl Jelle Wallays het Lotto-tenue ruilde voor dat van Cofidis.

4. Waaiergevaar, punchersaankomsten en pittige slottijdrit

Vooral de punchers en sprinters komen aan hun trekken in de Ster van Bessèges. De 1e en 4e rit eindigen op een steile puist, de 2e en 3e rit zijn de sprinters gunstig gezind, terwijl de tijdrijders zich kunnen uitleven in de slotrit. Dat is een korte chronorit, maar wel met een slotklimmetje van 2,9 kilometer (5,3% stijging). Tijdens de nerveuze etappes in lijn houden de renners ook best het waaieralarm in het oog. De wind durft wel eens brokken te maken in die zuidelijke regio van Frankrijk.



Rittenschema Ster van Bessèges woensdag rit 1 Bellegarde - Bellegarde 141 km punchers donderdag rit 2 Saint-Geniès - La Calmette 154 km sprint vrijdag rit 3 Bessèges - Bessèges 156 km sprint zaterdag rit 4 Rousson - Saint-Siffret Pays d'Uzès 152 km punchers zondag rit 5 Alès - Alès 11 km tijdrit

5. Garantie op Belgisch succes

De Belgen boeren traditioneel goed in Bessèges. In de voorbije 20 edities gooide liefst 18 keer een landgenoot zijn armen in de lucht. Vorig jaar rondde de latere Belgische kampioen Dries De Bondt een lange vlucht af na een thriller. (foto onder) In een verder verleden vielen ook Niko Eeckhout, Björn Leukemans, Nick Nuyens, Tom Steels en Jo Planckaert in de prijzen tijdens de Franse voorbereidingskoers.

Dries De Bondt rondde vorig jaar een lange vlucht af.