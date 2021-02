Shirin van Anrooij na WK veldrijden: "Het kwam een beetje te vroeg na mijn val"

Shirin van Anrooij maakte eind november een lelijke val in de Wereldbeker-veldrit in Tabor. De Nederlandse liep een nare armblessure op, maar was net op tijd fit om deel te nemen aan het WK veldrijden bij de beloften.

Oranje was er oppermachtig, maar Van Anrooij - een poulain uit de ploeg van Sven Nys - kwam niet in het stuk voor. "Ik houd gemengde gevoelens over aan het WK", schrijft ze op Twitter.

"Het voelde een beetje onwezenlijk om aan de start te staan na alles wat er gebeurd is. Mijn start was slecht omdat ik nog wat schrik had na mijn val. Daarna had ik een lekke band en er botste ook iemand tegen mijn arm."

"Ik ben ontgoocheld dat ik niet kon finishen door de pijn in mijn arm, maar ik heb het geprobeerd. Het WK kwam een beetje te vroeg na de val in Tabor, maar ik ben heel blij dat ik de startlijn gehaald heb."

"Ik ben eigenlijk vrij tevreden dat het crossseizoen voor mij voorbij is. Het was een seizoen met sommige hoogtepunten en veel dieptepunten. Ik wil van het aanstaande wegseizoen en het volgende veldritseizoen een beter jaar maken."