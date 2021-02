Pro League zet 17 profclubs in de bloemetjes voor hun communitywerking

Het 'Football & Community Label' van de Pro League, tot vorig seizoen bekend als het label 'Pro League+' wordt toegekend aan profclubs die een kwaliteitsvolle communitywerking opzetten, op basis van een beleidsplan met aandacht voor de lokale context, duurzame partnerschappen en waardevolle activiteiten. Anno 2020 was er een bijzondere aandacht voor de coronacrisis.

"Voor de Pro League is een sterke en geloofwaardige sociale werking bij de clubs de belangrijkste doelstelling van haar maatschappelijk beleid. Het clubniveau is immers het niveau waar de impact op de lokale samenleving het meest tastbaar is", zegt CEO Pierre François.

"Vanuit de focus op de clubwerking zet het communitybeleid van de Pro League in op clubversterkende activiteiten. Denk aan begeleidingsprogramma's, het faciliteren van kennisuitwisseling en het organiseren van workshops", vult Jan Cas, de nieuwe Football en Community Manager bij de Pro League aan.

Clubs krijgen voor hun beleidsplannen begeleiding, onder meer via een samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zo kunnen clubs zowel bij de opmaak als de evaluatie van hun beleidsplan ondersteuning genieten van de vakgroep Sport & Society van de VUB. Een jury analyseerde de beleidsplannen, werkverslagen en maatschappelijke werking.



Van de 25 profclubs behaalden er zeventien het label in 2020. In 1A grepen enkel Zulte Waregem en Cercle Brugge naast het kleinood. Van de 8 ploegen in 1B behaalde enkel Union het label. Dat is een absolute primeur voor de Brusselaars.

De Pro League koppelt financiële middelen aan het kwaliteitslabel. Die worden verdeeld op basis van de kwaliteit van hun maatschappelijk beleid. In 2018 was er een budget voor clubsteun van 75.000 euro, in 2019 steeg dit naar 100.000 euro. In 2020 werd 135.000 euro beschikbaar gesteld om de maatschappelijke projecten van de professionele clubs te ondersteunen.

De Pro League biedt daarnaast financiële ondersteuning aan de Belgische voedselbanken, Tele-Onthaal en Télé Acceuil en de structurele ondersteuning van sociale partner Younited Belgium.