Pro League deelt weer knuffelboetes uit aan 6 clubs na afgelopen weekend

De sancties van de Pro League:

Na 6 speeldagen in 1A en 2 speeldagen in 1B zijn er al 20 boetes uitgedeeld, goed voor een totaalbedrag van 50.000 euro.

"Bepaalde stevige inbreuken kunnen we niet laten passeren"

De Pro League kondigde het boetesysteem met de kerstperiode aan, maar ruim een maand later moet het nog altijd optreden.

"Er zijn nog altijd spelers die zich niet aan de regels houden", bevestigt Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever. "Al is de situatie al een stuk beter dan een tijd geleden."

"Bepaalde stevige inbreuken kunnen we niet laten passeren. Vaak gaat het om doelpunten in de toegevoegde tijd. Dan is de euforie te groot en vergeten de spelers die regel wel eens."

"Of we hebben ook al gezien dat sommige nieuwkomers in onze competitie de regels nog niet kennen. Voor alle duidelijkheid: dat is een mogelijke verklaring voor die situaties, geen goedkeuring."