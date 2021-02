Nafi Thiam twijfelt nog altijd over het EK (en ergert zich aan vragen over elleboog)

Nafi Thiam doet komend weekend mee aan de 60 meter horden op de micromeeting in Gent, een weekend later volgt het hoogspringen in Frankrijk en daarna staat normaal het BK op het programma.



Het EK indoor van 5 tot 7 maart in Torun zou dan de logische stap kunnen zijn, maar Thiam wil nog niet zeggen of ze naar Polen afreist. "Ik heb nog niets beslist", vertelde ze op een digitaal persmoment.

"Het EK indoor is nooit echt een doel. Ik bereid me voor op de zomer. Maar als ik me goed voel, waarom dan niet deelnemen aan het EK?"

"Dat zal ik, voor alle duidelijkheid, zoals altijd beslissen na mijn eerste competities. Of de blessure van Katarina Johnson-Thompson (haar grote concurrente) een rol zal spelen? Neen, ik kijk enkel naar mezelf."

"Mijn deelname hangt echt niet af van wie er wel of niet is. Ik wil pieken in Tokio. Als Torun een tussenstop wordt, dan is het zo. Maar ik zal de rest van mijn seizoen niet hypothekeren."

"En ik weet wat het is om geblesseerd te zijn. Ik vind het jammer voor Katarina en hoop dat ze snel herstelt."