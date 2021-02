Kimmer Coppejans geniet van vrijheid in Melbourne: "Heb veel zin in Australian Open"

Kimmer Coppejans heeft zijn quarantainehotel mogen inwisselen voor een appartementje in Melbourne.

"Het was een uitdaging om 14 dagen op een hotelkamer te zitten zonder frisse lucht en om je fit te houden voor een grandslam", vertelt een gelukkige Coppejans aan onze redactie.

"We zijn blij dat we nu kunnen gaan en staan waar we willen. Het is een ervaring die ons in de toekomst zal helpen."

"Ze hebben hier in Melbourne afgezien met een harde lockdown, maar het resultaat is er wel", zegt Coppejans over het actuele Australische leven.

"Ze hebben het virus verdreven en kunnen zonder mondmasker naar buiten, al dragen ze wel nog een exemplaar in de supermarkten en in de winkelcentra."

"We hebben ook al gezien hoe het uitgaansleven volop bloeit. Hier kan dat dus gewoon."