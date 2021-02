Julien Vermote blijft ploeg zoeken: "Ik voel me goed en heb mijn plek in het peloton"

1.600 kilometer getraind op stage in Calpe

Julien Vermote (31) verdiende zijn strepen als meesterknecht bij Quick Step. Na passages bij Dimension Data en Cofidis en na een uitzonderlijk coronajaar leeft Vermote nog in onzekerheid.

"De situatie is nog altijd dezelfde als in december. Ik heb contacten, maar er is niks concreets", vertelt Vermote.

"Ik ben nog altijd goed bezig en voel me heel goed op de fiets. Dit weekend ben ik teruggekomen van 14 dagen stage in Calpe. Ik had 1.600 kilometer op mijn teller staan."

Dat Vermote in goeden doen is, bewees hij in een trainingsrit met een TSS van 332. "Dat is dezelfde zwaartegraad als tijdens de Brabantse Pijl. Dat is toch wel een intensieve koers. Conditioneel ben ik echt in orde."

"Ik hoop dat een ploeg me nog oppikt. Het koersen doe ik nog altijd heel graag. Maar veel belangrijker: ik weet dat ik nog mijn waarde heb. Ik ben niet de renner die gewoon maar de hoop zal vullen."