Gezien in Europa: doelman doet "Batshuayi'ke" en Turks waterballet

Enkele weken geleden werd Europa nog geteisterd door de sneeuw, wat het voetballen erg moeilijk zo niet onmogelijk maakte. Maar in Turkije werden ze afgelopen weekend getrakteerd op hevige regen. In de match tussen Alanyaspor en Sivasspor was het zelfs zo erg dat voetballen niet meer mogelijk was. Het leverde wel enkele grappige taferelen op.

Een dag later werd de match wel uitgespeeld en won Alanyaspor met 3-1.