Degradatiestress slaat toe: Cercle Brugge neemt afscheid van coach Clement

Met Paul Clement, de voormalige assistent van Carlo Ancelotti bij Chelsea, PSG, Real Madrid en Bayern München, koos Cercle Brugge deze zomer voor een ervaren rot.

Ondanks de mooie adelbrieven liep het na een degelijke start mis met de Brit aan het roer. Met 4 op 30 is Cercle Brugge weggezakt naar de voorlaatste plek. Het heeft amper één punt meer dan rode lantaarn Waasland-Beveren.

De kansloze nederlaag tegen STVV was uiteindelijk het laatste wapenfeit van Clement. "Het is belangrijk dat we nu snel reageren", zei de coach nog na de 3-0-nederlaag, maar het bestuur reageert sneller. Het zet Clement en assistent Nigel Gibbs op straat. Beloftentrainers Jimmy De Wulf en Wouter Artz nemen over.

Met Clement is de Belgische competitie al aan zijn 13e trainerswissel van het seizoen toe. Gisteren nam KV Kortrijk nog afscheid van coach Yves Vanderhaeghe.