1/16e finales beker: Wie speelt? Waarom extra belangrijk? Hoe te volgen?

Hoe ziet het programma eruit?

Traditioneel springen de eersteklassers in de dans vanaf de 1/16e finales. Waasland-Beveren en OH Leuven kwamen als enige clubs uit 1A al in actie in de vorige ronde. Zij zijn bij de loting dan ook de enige clubs die tegen een ander team uit 1A moeten. In OHL-Cercle en Waasland-Beveren-Oostende sneuvelt dus al zeker telkens 1 eersteklasser.

3 clubs zijn zonder te spelen al zeker van de 1/8e finales, namelijk Beerschot, Eupen en Genk. Zij profiteren ervan dat de amateurclubs Dessel, Rupel Boom en Thes Sport door de strenge coronamaatregelen en een verbod van hun burgemeester niet in actie mogen komen.

Andere amateurclubs hebben de trainingen wel heropgestart, met als enige doel deze bekermatch. Het gaat om La Louvière (op Antwerp), Heur Tongeren (op AA Gent), Olsa Brakel (op Club Brugge), Olympic Charleroi (thuis tegen Zulte Waregem), Lokeren-Temse (thuis tegen STVV) en FC Luik (thuis tegen Anderlecht).