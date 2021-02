Wuyts: "Ik zit met één pertinente vraag: waar is Van Aert lek gereden?"

"Die lekke band is de essentie, de ommeslag!"

De voorsprong die je verworven had, wordt met een klap een achterstand. Je hebt tijd nodig om van die klap terug te komen. Ik heb de indruk dat Wout die tijd genomen heeft en dat hij zich daarna in die inhaaljacht vergaloppeerd heeft."

"Het is een verschrikking als je een kilometer op zo’n lekke band moet rijden. Alle sappen die in je lijf stromen, stromen naar je benen. Je loopt helemaal vol, je pompt je letterlijk helemaal leeg. Ook mentaal is dat zwaar om dragen."

"Ik zit met één pertinente vraag: waar is Van Aert lek gereden? Dat is de essentie, want dat is de ommeslag." Onze wielerman, Michel Wuyts, is ervan overtuigd dat de pech van Van Aert een bepalende rol heeft gespeeld.

"Ik herinner mij dat Mathieu zijn tijd nam om zijn fiets recht te zetten. Hij zal goed gekeken hebben naar de 3 crossen ervoor, want daar is iedere keer hetzelfde scenario geschreven: de snelle openers hebben cash betaald."

De Nederlander was eerder wel tegen de vlakte gegaan, maar dat is volgens Wuyts minder erg. "Ik denk dat je iets meer nadeel hebt van een lekke band, omdat je bij zo’n val een adrenalineopstoot krijgt, een aanval van woede!"

Wat Wuyts opviel, was dat Mathieu van der Poel bijzonder snel naar boven reed op de brug. "Daar knabbelt hij al 5 seconden van zijn achterstand af. Was dat de prelude van een succesvolle jacht op Van Aert of had hij toch die lekke band daarvoor nodig? We zullen het nooit weten, maar de beste Van der Poel was wel aan het komen."

"We hebben een probleem bij de vrouwen"

Waar we vooral een probleem hebben, is bij de vrouwen. "We stellen vast dat we onze vrouwenkroon al een jaar of 10 aan één persoon ophangen, Sanne Cant. Als die dan minder gaat presteren, dan wordt onze zwakte enorm zichtbaar."

"Ik vind de jeugdcategorieën opvallender, want daar is het niet zoals het geweest is. Dit jaar halen we 3 medailles, vorig jaar 4 en het jaar daarvoor daarvoor 6. Er waren wel geen junioren bij en dat zou wel nog wat verschil kunnen hebben gemaakt."

In de belangrijkste categorie, de profs bij de mannen, doet Nederland het in de breedte minder goed dan België. Dat is volgens Wuyts nog altijd zeer belangrijk, maar hij waarschuwt.

"Dit is natuurcrossen, in de vrije ruimte"

Michel Wuyts zag dit jaar een mooi WK-parcours, maar stipt ook enkel zwaktes aan. "Er waren elementen bij die een WK onwaardig waren. Die kleine trap in het begin. Daar worden renners opgehouden die hun kansen op ereplaatsen zien wegvliegen. Dat is bijzonder jammer."

"En wat gisteren gebeurd is, daar is niet in het minst over nagedacht", gaat hij in één adem verder. "Een trap leggen in bankirai (hardhout, red), bij nattigheid en temperaturen bij het vriespunt aan, dat is dom!"

Over de strandpassage is hij dan weer lyrisch. "Dat is hallucinant. Je bent gewend van nadar te zien, een afboording langs beide kanten. Hier is het natuurcrossen, in de vrije ruimte. Je kan links niet weg, maar ze hebben wel gebruik gemaakt van de zee om hun tubes te spoelen."