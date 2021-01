Wereldkampioen Mathieu van der Poel: "Ik werd ronde per ronde beter"

"Je leeft toe naar een gewone wedstrijd, al is het wel jammer dat er geen familie en vrienden op dit parcours zijn. Ik ben wel tevreden, er was minder stress. Je had het gevoel alsof je naar een gewoon crossje reed."

"Al was de wedstrijd toen nog niet verloren en had ik het gevoel dat ik ronde per ronde beter werd. Ik kreeg het parcours steeds beter onder de knie. In de tweede helft van de race had ik het gevoel dat ik alles onder controle had."

"Ik had geluk dat Wout lek reed om terug te komen", was Mathieu van der Poel eerlijk. "Ik weet niet of ik anders was teruggekomen. Dat kan ik moeilijk zeggen."

"Beenstukken? Paar keer door de zee gereden om af te koelen"

In de studio van Karl Vannieuwkerke was Mathieu van der Poel al volledig hersteld van zijn WK. "Het zag er even niet goed uit, maar ik had het gevoel dat ik nog iets kon rechtzetten. In het zand kon je veel goedmaken of verliezen. Ik was niet in paniek, ook niet na die val."

"Ik had het geluk dat ik na die lekke band bij Wout op een zuinige manier kon terugkeren, maar ik had niet het gevoel dat de wedstrijd daar al gedaan was. Het is jammer dat het gebeurde, maar als je het tweede deel bekijkt, dan denk ik dat de verhoudingen duidelijk waren. Ook zonder die lekke band had ik kunnen terugkeren."

"Ik zat gisteren bij manier van spreken nog rustig te gamen", vertelde Van der Poel over zijn aanpak richting het WK. "Gisterenavond ben ik op mijn gemakje naar het hotel gereden. Het is belangrijk om zo naar een wedstrijd toe te leven in plaats van al vanaf woensdag in die WK-sfeer te zitten."

Opvallend: Van der Poel reed rond met beenstukken. "Onder de 5 graden doe ik beenstukken aan en mijn gsm gaf aan dat de gevoelstemperatuur -3 zou zijn."

"Zo voelde het niet aan, want ik heb een paar keer bewust door de zee gereden om af te koelen. Al heb ik het liever iets te warm dan te koud", besloot Van der Poel, die na een weekje rust eind februari op de weg hervat in de UAE Tour.