Kortrijk zet coach Yves Vanderhaeghe op straat, Luka Elsner neemt over

Yves Vanderhaeghe had bij Kortrijk nog een contract tot het einde van het seizoen, maar de jongste weken werd al duidelijk dat er geen verlenging zou komen.

Op zijn 51e verjaardag zag Vanderhaeghe gisteren zijn team met 1-3 verliezen van Charleroi.



Met een 14e plaats presteert het team momenteel beneden de verwachtingen van het Kortrijk-bestuur, dat daarom beslist heeft om de samenwerking met Vanderhaeghe nu al te beëindigen.

Met Luka Elsner staat er ook al meteen een opvolger klaar. De Sloveen heeft in het Guldensporenstadion een contract voor 3,5 jaar ondertekend. Elsner was in het verleden coach van onder meer Union en van het Franse Amiens.

"We hebben Yves Vanderhaeghe altijd enorm geapprecieerd binnen onze club en we willen hem ook bedanken voor zijn inzet en engagement", zegt KVK-voorzitter Ronny Verhelst aan Sporza.

"Maar voor ons was januari een heel belangrijke maand, waar we vooraf enkele doelstellingen hadden vooropgesteld. Die doelstellingen hebben we niet gehaald. Met een trainerswissel willen we nu een boost geven aan de spelersgroep."

"Wij hebben de spelersgroep om resultaten te behalen. We denken dat een nieuwe coach de trein weer op de rails kan zetten. We zijn gecharmeerd door hoe Luka Elsner bij Union gewerkt heeft. Hij heeft jonge en frisse ideeën en toont passie en grinta."

"Zijn voetbal is aantrekkelijk voor de supporters, zonder de verdediging uit het oog te verliezen."