Grootste concurrente van Nafi Thiam sukkelt met achillespeesblessure

Katarina Johnson-Thompson, de regerende wereldkampioene zevenkamp, is het jaar begonnen met een valse noot. De Britse concurrente van Nafi Thiam revalideert momenteel in Liverpool en hoopt in maart haar trainingen te hervatten in Montpellier.

Op Instagram laat Johnson-Thompson weten dat haar blessure goed geneest en die geen roet in het eten gooit van haar voorbereiding op de Olympische Spelen.