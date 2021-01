Doelman Silvio Proto verbreekt zijn contract bij Lazio

Silvio Proto werd in de zomer van 2018 door Lazio weggeplukt bij Olympiakos en had in Rome nog een contract tot het einde van het seizoen. Proto had bij Lazio altijd het statuut van reservekeeper, spelen deed hij er amper.

Zijn laatste match dateert van januari vorig jaar, toen hij mocht keepen in een bekerduel. In totaal stond Proto 9 keer tussen de palen bij Lazio.

Voor zijn Italiaanse avontuur was de 13-voudige Rode Duivel één seizoen titularis bij Olympiakos. Daarvoor droeg hij het shirt van Oostende, Anderlecht, Germinal Beerschot en La Louvière.