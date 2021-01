De WK-dag van Maarten Vangramberen: "Ik wist niet dat strandzand zo hard kon zijn"

"Loop in zo'n koude niet in een korte broek"

Na een barkoude openingsdag vertelde Maarten Vangramberen gisteren dat hij een Orval had meegenomen om de avond mooi af te sluiten.

"Het Orvalletje heeft heerlijk gesmaakt. Ik heb het in goed gezelschap gedronken, op veilige afstand", zegt Vangramberen.

"We hebben er een pizza bij gegeten. Door de koude was het wel de koudste pizza die ik ooit heb opgegeten. Maar het was heerlijk."

Om zijn WK-dag goed in te zetten, ging Vangramberen vanmorgen lopen op het strand. "Je voelde wel dat het flink gevroren had en dat het zand er heel hard bij lag. Ik wist niet dat het zand van het strand zo hard kon worden."

"Het parcours is ook heel lang hard geweest. Maar tegen dat het aan de mannen was, was het glibberig."

Vangramberen had wel nog een tip voor Bavo, die hem vergezelde tijdens zijn ochtendloopje. "Loop in zo'n koude nooit meer in een korte broek. Dat is slecht voor je spieren."