Cats reizen naar coronaland Portugal: "In onze bubbel is het redelijk veilig"

Bijna 12.500 besmettingen per dag geeft de teller in Portugal aan. Zaterdag sloeg het Zuid-Europese land een noodkreet, omdat het aantal intensivecarebedden voor coronapatiënten vol ligt.

In die omstandigheden moeten de Cats, die wel al zeker zijn van het EK, donderdag tegen Finland en zaterdag tegen Portugal spelen.

Aan Van Camp de vraag of de competitie niet in het gedrang komt? Hij maakt zich niet ongerust: "Het is vooral een organisatorisch probleem. Wij zitten daar bijna in een volledige quarantaine. We zitten in een hotel met voor iedereen een aparte kamer. Wij mogen het hotel niet uit, iedereen eet apart in de kamer."

"We hebben een eigen bus, de zaal wordt ontsmet tussen elke beurt. Niemand komt in die bubbel tenzij hij of zij extreem getest is. Eigenlijk zitten we daar redelijk veilig." (lees voort onder foto)