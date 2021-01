Bouw je eigen feestje met onze WK Oostende Homeparty-playlist

De voorbije dagen stelden wij een Spotify-playlist samen met alle klassiekers die je normaal in een grote feesttent uit de boxen hoort knallen. Jullie hielpen ons om deze lijst aan te vullen tot meer dan zeven uur aan muziek.

Dit is de WK Oostende Corona Homeparty-playlist! Vul jij hem mee aan?

Van Virtual Zone over André Hazes tot Snollebollekes of K3, met onze playlist maak je er van dit WK in je eigen kot ook een feest van.



Zoals iemand op Facebook het terecht opmerkte: “Als wij niet naar de witte tent kunnen, komt de witte tent wel naar ons”.



Sluit je speakers aan, waarschuw eventueel de buren en maak er een prachtige zondag van!