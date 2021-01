Bondscoach Vanthourenhout: "We missen een wereldtitel en een medaille"

Vanthourenhout: "We mogen hier niet blij mee zijn"

"We zullen natuurlijk niet bij de pakken blijven zitten. We zullen dit WK snel evalueren en weer aan de bak gaan", voegt de bondscoach er nog aan toe.

"We missen op dit WK wel een titel en een extra medaille. We mogen hier niet blij mee zijn."

"Dat Nederland hier met de meeste medailles (8) aan de haal gaat, ligt in de lijn van de verwachtingen. Vooral in de vrouwencategorie zijn ze heel sterk", zegt Vanthourenhout.

1 zilveren medaille (Van Aert) en 2 bronzen medailles (Aerts en Kielich), dat is de Belgische buit op het WK veldrijden in eigen land.

"Van der Poel is de verdiende wereldkampioen"

"We moeten concluderen dat Van der Poel de verdiende wereldkampioen is", zegt Vanthourenhout.

"In de tweede helft van de wedstrijd is Van der Poel foutloos gebleven. Zijn zandpassages waren goed en ook technisch bleef hij sterk."

Even leek Van Aert wel op schema te liggen voor de wereldtitel. "Tot het moment dat hij lek rijdt, had Van Aert de koers in handen. Het is niet leuk om je voorsprong op die manier te verliezen."

Wout is zeker kandidaat voor het WK in de VS, maar er staat eerst nog heel veel op zijn wegplanning

De bondscoach kijkt ook al vooruit naar het WK van volgend jaar, in Fayetteville (in de VS).

"Uit wat ik al vernomen heb, blijkt dat het een zware omloop kan zijn. De constant wisselende weersomstandigheden kunnen ook bepalend zijn."

Zal Van Aert met zekerheid meedoen in de VS? "Wout is zeker kandidaat, maar er staat eerst nog heel veel op zijn wegplanning. Pas daarna kunnen we plannen maken voor het WK veldrijden van 2022."