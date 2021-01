Bondscoach Vanthourenhout: "We krijgen de strijd waar we al zo lang op wachten"

Wout van Aert of Mathieu van der Poel? Wie kroont zich vandaag tot wereldkampioen veldrijden?

"Ik denk dat die vraag onbeantwoord zal blijven tot 16.15u", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout.

"De hippodroom ligt er vandaag wat droger bij dan gisteren. Het bolt dus beter. Maar het strand blijft loodzwaar. Het wordt een fysieke veldslag."

Volgens Vanthourenhout zal er zich geen derde hond mengen in de strijd. "Na één strandpassage zullen we voorin al de twee mannen hebben die het onder elkaar zullen uitvechten."

"Ik heb al heel lang het gevoel dat we vandaag de strijd zullen krijgen waar we al lang op wachten. Een sprint zoals in de Ronde van Vlaanderen zou vandaag ook zomaar kunnen op de sintelbaan."

"Wout zal in elk geval altijd rijden tot op de streep, terwijl Mathieu het (tijdens de wedstrijd) soms laat passeren."