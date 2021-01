Belgian Bullets eindigen 15e in wereldbekermanche bobslee in Innsbruck

An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts eindigden in het Oostenrijkse Innsbruck in hun tweevrouwsbob als 15e op 18 deelnemers. De Bullets werden 14e in hun eerste run en 15e in de tweede, in een totaaltijd van 1'48"16.

Daarmee moesten ze 1"09 toegeven op de Amerikaanse winnaars Kaillie Humphries en Lolo Jones. De eindoverwinning in de Wereldbeker gaat met 1.506 punten naar het Oostenrijkse duo onder leiding van stuurvrouw Katrin Beierl. Vannieuwenhuyse verzamelde 584 punten.

Volgende week nemen Vannieuwenhuyse en Aerts deel aan het wereldkampioenschap in het Duitse Altenberg.