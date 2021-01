AG2R juicht na Franse fotofinish, ereplaatsen voor Livyns en Wellens

Er is gekoerst! De GP la Marseillaise (1.1), de eerste echte koers van dit seizoen, is gewonnen door Aurélien Paret-Peintre. De beloftevolle Fransman van AG2R-Citroën was de snelste na een prangend sprintje. Met Arjen Livyns en Tim Wellens eindigden 2 Belgen in de top 6.