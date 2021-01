Sanne Cant baalt: "Klote dat ik na eerste bocht al ten val kom"

Op papier maakte Sanne Cant nauwelijks kans op eremetaal. Maar de drievoudige wereldkampioene was uitstekend uit de startblokken geschoten en dook als 2e het veld in Oostende in.

Toen Alvarado in de koppositie onderuitschoof in de eerste bocht, kon Cant een valpartij niet meer vermijden.

"Dat was klote", reageerde Cant. "Ik was wel vrij goed weer weg. Maar toen ik het zand indook, ging iemand over de kop. Ik reed in het spoor naast die persoon. Maar toen ze viel, kwam ze mijn kant op. Zo kwam ik ook weer ten val."

"Ik heb daarna nog redelijk goed kunnen opschuiven. Voor de 4e plek heb ik nog lang kunnen meespelen."

Cant strandde uiteindelijk op de 8e plaats, op 1'43" van Brand. "In de voorlaatste ronde heb ik een klopje gekregen. Daarna heb ik nog een verkoudheid opgedaan, denk ik. Ik heb het ontzettend koud", besluit een rillende Cant.