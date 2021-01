NBA-leider Utah Jazz boekt 11e zege op rij tegen zwalpend Dallas

Zelfs zonder hun topschutter Donovan Mitchell was Utah met 120-101 duidelijk een maatje te groot voor Dallas, dat al voor de 4e keer op rij verloor. Bij de Jazz ontplofte Bojan Bogdanovic in het 3e quarter, waarin hij 17 van zijn 32e punten maakte.

Jazz-guard Mike Conley, zelf goed voor 22 punten, prees zijn team na de zege. "Dit is een heel bijzondere groep. Met Donovan Mitchell en Rudy Gobert hebben we twee van de minst egoïstische sterren in de NBA en dat straalt af op het hele team. Iedereen offert zich op voor elkaar", aldus Conley.

Met 15 zeges en 4 nederlagen kan Utah momenteel het beste rapport voorleggen in de NBA. Eerste achtervolger LA Clippers verloor 5 keer, Philadelphia en de LA Lakers gingen al 6 keer onderuit.

Bij de Dallas Mavericks draait het dan weer vierkant. Het verlies tegen Utah was al de 4e nederlaag op rij voor het team van Luka Doncic, die scherp was na de wedstrijd. "Het is belabberd. Het lijkt alsof het niet uitmaakt of we winnen of verliezen. We moeten harder werken", was de 21-jarige Sloveen kritisch.

In de partij tegen Dallas schreef Joe Ingles overigens nog geschiedenis. De Australiër gooide 2 driepunters binnen en is nu de beste driepuntschutter in de geschiedenis van Utah. Ingles doet beter dan de legendarische John Stockton.