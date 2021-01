Micromeeting Gent: Vleminckx op 0"01 van EK-limiet, Rosius op 0"05

Het was de eerste micromeeting in ons land, en dit natuurlijk door corona. Belgische atleten die niet uitgenodigd werden voor een buitenlandse meeting, konden in Gent lopen. Er waren amper 5 disciplines en 11 atleten. Wedstrijden gingen per 3, per 2 of zelfs alleen door. En dat in een lege zaal.

Vleminckx liep in die aparte omstandigheden zijn topchrono in de halve finales, maar zou door een spierprobleem de finale laten schieten. "Ik was verrast door mijn goede start", reageerde Vleminckx.

"Ik kwam erg goed uit de startblokken, maar mijn versnellingsfase was minder. Ik voelde de concurrentie terugkeren. Daardoor ging ik een beetje forceren en voelde ik iets in mijn hamstrings. Ik hoop dat het niet te erg is. Vanavond ga ik nog langs bij de kinesist."

Jammer van de blessure. "Maar ik ben erg tevreden met mijn tijd. Ik had niet gedacht al zo snel te gaan bij mijn eerste race van het seizoen. Ik hoop in de komende weken de limiet te lopen." Het EK indoor is van 5 tot 7 maart in Polen, in Torun.